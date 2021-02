10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io non ho mai parlato di rapporto strategico con M5S, non metterei aggettivi. Con M5S serve un rapporto per un sistema alleanza alternativo alla destra altrimenti si va al voto da soli". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta.