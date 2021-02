Coronavirus: assessore Lombardia Sertori, 'via libera sci è ossigeno per economia montagna'

10 febbraio 2021 a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Con la firma da parte del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'ordinanza regionale che prevede la riapertura degli impianti di risalita agli sportivi amatoriali, parte ufficialmente in Lombardia dal 15 febbraio la stagione sciistica 2021. "Finalmente - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport, alle Olimpiadi 2026 e ai Grandi eventi - riparte anche lo sport amatoriale di montagna. Un'opportunità in più per fare attività fisica che è anche una vera boccata d'ossigeno per gli operatori del settore e per l'economia delle nostre montagne. La riapertura delle stazioni sciistiche, infatti, permetterà agli alberghi di tornare a riempirsi. Centinaia di ristoranti ricominceranno a lavorare e migliaia di negozi ritroveranno una clientela forestiera, disposta a spendere. Ci sarà lavoro per i maestri di sci e per le attività di noleggio. Per tanti lavoratori stagionali, poi, si apre la speranza di ricominciare a guadagnarsi il pane e di riuscire a mantenere la propria famiglia".

Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, sottolinea che "con il via libera a seggiovie, cabinovie e skilift torna a splendere il sole sulle montagne lombarde. Questo provvedimento permetterà agli operatori del settore e a migliaia di esercenti e a tutta l'economia montana di ricominciare a guardare al futuro con speranza. Oltre che agli operatori del settore, penso per esempio alle migliaia di attività montane che vivono intorno all'accoglienza generata dallo sci, da quelle alberghiere alla ristorazione, a quelle commerciali".