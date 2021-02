Foibe: presidente Consiglio Regione Lombardia, 'ristabilire una memoria condivisa'

10 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Negli anni drammatici tra il 1943 e il 1947 oltre 300mila italiani dell'Istria, della Dalmazia e di Fiume dovettero scappare e abbandonare terre, case, affetti e lavoro: parecchie migliaia di loro vennero torturati e uccisi dentro le voragini naturali del Carso. Sono state pagine terribili della recente storia italiana, troppo spesso ancora oggi dimenticate sui libri di scuola e dalla storiografia. E' più che mai doveroso quindi anche da parte delle istituzioni adoperarsi per ristabilire una memoria condivisa e sconfiggere l'indifferenza". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, intervenendo nell'aula consiliare di Palazzo Pirelli alla premiazione del concorso destinato alle scuole superiori lombarde in ricordo del martirio giuliano-dalmata-istriano, promosso dal Consiglio regionale della Lombardia e giunto quest'anno alla sua 13esima edizione.

"Abbiamo e avvertiamo forte la responsabilità di trasmettere e far conoscere la verità dei fatti, anche come atto, seppur tardivo, di riparazione nei confronti di ciascuna vittima delle foibe e dei loro familiari”, ha aggiunto.

La “tragedia dimenticata” dei martiri delle foibe viene onorata ogni anno in Consiglio regionale nel “Giorno del Ricordo”, solennità nazionale istituita dal Parlamento.Alla cerimonia, trasmessa in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale, sono intervenuti anche il consigliere segretario e presidente della commissione di giuria Giovanni Malanchini, Marcella Fusco in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico regionale, i consiglieri regionali Curzio Trezzani, presidente della commissione Cultura, e Fabio Pizzul. Per l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha portato il saluto il presidente della sezione di Milano Matteo Gherghetta.