10 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Conte candidato alle suppletive? Per me Conte può fare quello che crede, poi decidono i senesi. Quello che mi interessa è che i 209 miliardi siano spesi bene: Draghi dà garanzie di farlo, Conte no". Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.