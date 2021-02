Tennis: Australian Open, Fognini vince al quinto derby con Caruso e vola al terzo turno**

11 febbraio 2021 a

Melbourne, 11 feb. (Adnkronos) - Fabio Fognini, n.17 del ranking e 16 del seeding ha vinto il derby inedito contro Salvatore Caruso, n.78 del ranking, agli Australian Open, primo Slam della stagione, staccando il pass per il terzo turno del torneo. Gara lunga e combattuta sul cemento di Melbourne Park per i due azzurri che si è chiusa solo al super tie-break del quinto set, dopo che il tennista siciliano è dovuto ricorrere due volte al medico per problemi ai piedi. Fognini alla fine si è imposto con punteggio di 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (14-12) in 3 ore e 56 minuti al quarto match point nel tie-break per Fognini.