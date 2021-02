Musica: Chailly confermato direttore musicale della Lucerne Festival Orchestra

11 febbraio 2021 a

Lucerna, 11 feb. (Adnkronos) - Riccardo Chailly è stato confermato fino alla fine del 2026 alla guida della Lucerne Festival Orchestra. “L'opportunità di proseguire nell'incarico di direttore musicale della Lucerne Festival Orchestra mi rende molto orgoglioso - è il commento di Chailly - Per me questo comporta l'importante responsabilità di portare avanti l'eccezionale identità musicale di questa Orchestra, in quanto eredità lasciata dal formidabile percorso artistico di Claudio Abbado. Al contempo, per il futuro, è fondamentale sviluppare nuovi orizzonti artistici con questi straordinari musicisti e offrire al pubblico nuovi scenari musicali. Nel corso degli anni è nata un'amicizia personale con alcuni dei musicisti. Sono contento di pianificare gli anni a venire insieme a Michael Haefliger, con grande entusiasmo ed energia creativa”.

“Sono particolarmente felice che la collaborazione tra Riccardo Chailly e la Lucerne Festival Orchestra possa essere estesa per i prossimi cinque anni”, dichiara Michael Haefliger, direttore artistico del Lucerne Festival. “Siamo legati da una collaborazione fondata sulla fiducia e l'ispirazione. Negli ultimi anni siamo riusciti ad ampliare ulteriormente il repertorio di base dell'Orchestra. La continuità di un legame così prezioso come quello tra questa Orchestra e Riccardo Chailly promette altri successi artistici per il futuro!”.

Nell'ambito della positiva collaborazione con Accentus Music sono già stati pubblicati quattro Dvd della Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly. Il Dvd più recente, che presenta il programma dedicato a Rachmaninov in occasione del concerto di apertura del 2019, è stato premiato con un International Music Award (Icma) nella categoria 'Video Performance'. In collaborazione con Decca sono stati finora pubblicati due Cd: il concerto dedicato a Richard Strauss e quello dedicato a Stravinskij dall'edizione del 2017. Il Cd straussiano è stato insignito del Diapason d'Or de l'Année.