Kaspersky si riconferma vendor “Champion” nel report Canalys EMEA Channel Leadership Matrix

Kaspersky ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il titolo di vendor “Champion” nel report

Canalys è una società di analisi indipendente e riconosciuta a livello globale che utilizza i suoi benchmark per offrire al canale informazioni sulla qualità e l'affidabilità dei vendor in diverse aree, compresa la cybersecurity. Kaspersky ha ottenuto ancora una volta il titolo di Champion grazie alla qualità del suo programma di canale e al costante miglioramento delle sue prestazioni, del supporto e dell'assistenza offerta ai partner. Il benchmark di Canalys è considerato un confronto oggettivo delle prestazioni dei partner program rivolti al di canale.

Kaspersky ha registrato la crescita più significativa nell'area dedicata all'efficacia della gestione degli account (+6,8%), con un punteggio massimo dell'89%. L'azienda ha anche migliorato il proprio punteggio nella gestione dei conflitti di canale (+6,5%) e nella valutazione dell'utilità del suo portale e degli strumenti (+5,8%). Per quanto riguarda la disponibilità e la consegna dei prodotti, Kaspersky ha ottenuto uno straordinario punteggio del 91% nel report Canalys EMEA Channel Leadership Matrix.

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto ancora una volta questo premio da Canalys. Per Kaspersky, questo risultato è una conferma dell'impegno nei confronti dei nostri partner", ha dichiarato Kirill Astrakhan, Head of Channel, Global Sales di Kaspersky. "Il nostro obiettivo è migliorare costantemente i prodotti e i servizi che offriamo, sia per i nostri clienti che per i nostri partner. Un fattore chiave per il successo del nostro partner program e, in generale, dell'intera azienda è la comunicazione. Per noi è importante conoscere le esigenze e le sfide affrontate dai nostri partner e gestirle insieme nel modo migliore”.

United Partner Program, il fattore chiave per il successo

Kaspersky ha compreso in anticipo le sfide che il canale avrebbe dovuto affrontare. Per questo, già nel 2019 aveva lanciato lo United Partner Program [1], che negli anni è stato arricchito con un nuovo portale. Il portale permette ai partner di accedere a dashboard di reporting, offre programmi di formazione in diverse lingue e registra automaticamente le vendite effettuate.

Una valida assistenza clienti e processi semplificati contribuiscono all'alto livello di soddisfazione generale del programma. Nel 2020, ad esempio, nonostante le sfide poste dalla pandemia da COVID-19, è stato possibile garantire un supporto attento ai partner e una rapida risposta alle loro richieste. La reattività e la diligenza sono quindi alcuni dei vantaggi. Il programma offre inoltre ai partner di Kaspersky un supporto aggiuntivo alla vendita e al marketing, oltre a programmi di formazione e supporto alle attività di lead generation.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

