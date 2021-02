Energia: Donnarumma, 'accompagniamo transizione con investimenti infrastrutture e tecnologia'

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Accompagniamo la transizione energetica con investimenti infrastrutturali e tecnologici. Nei prossimi 5 anni investiremo 9 miliardi di euro e accompagneremo il paese al raggiungimento degli obiettivi importanti. I nostri investimenti prevedono di abilitare il sistema paese allo sviluppo delle rinnovabili". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Antonio Donnarumma intervenendo al convegno 'l'economia di Francesco: l'energia, l'ambiente, la salute, l'agricoltura. Al servizio di un Paese migliore, più virtuoso e inclusivo'.

Donnarumma, nel ricordare le parole del Papa Francesco ("è dentro di noi la possibilità di invertire la marcia e scommettere su un mondo migliore e più sano, per lasciarlo in eredità alle generazioni future. Tutto dipende da noi se lo vogliamo davvero"), sottolinea che il gruppo è fortemente impegnato in quella direzione.