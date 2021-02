Storici: è morto Guido Clemente, tra i massimi esperti dell'antica Roma** (2)

11 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Presidente dell'Opera Universitaria per il diritto allo studio (1977-1979), Clemente è stato presidente del Corso di laurea in Lettere dal 1979 al 1983 e preside della Facoltà di Lettere e filosofia dal 1983 al 1995.

È stato anche assessore alla cultura del Comune di Firenze dal 1995 al 1999 nella giunta del sindaco Mario Primicerio e in questa veste ideò l'Estate Fiorentina, intuendone il valore e la fruibilità tra cittadini e turisti. E' stato infine direttore dell'Istituto italiano di Cultura a San Paolo del Brasile dal 2001 al 2005. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera accademica ha insegnato anche in varie università straniere (Gerusalemme, Princeton, Columbia) come visiting professor.