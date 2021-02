Tennis: Australian Open, campionessa in carica Sofia Kenin fuori al 2° turno

11 febbraio 2021 a

Melbourne, 11 feb. -(Adnkronos) - La campionessa in carica, Sofia Kenin, esce di scena al 2° turno dell'Australian Open. La statunitense, numero 4 del mondo e del seeding, cede all'estone Kaia Kanepi con il punteggio di 6-3, 6-2. "So che non riuscivo proprio a gestire la pressione -dice Kenin-. Ovviamente non sono abituato a questo, devo capire come tornare al livello al quale sapevo giocare. Tutti, arrivando qui, mi chiedevano se avrei voluto vincere ancora questo torneo, come l'anno scorso, io gli ho risposto che sì, avrei voluto tanto, ma col livello di gioco che ho adesso non è davvero possibile”.