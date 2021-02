Libri: va a Simona Vinci il Premio Donna Scrittrice Rapallo (2)

11 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Due studentesse hanno parlato con entusiasmo della loro esperienza, con acute osservazioni sui libri dati loro in lettura.

Alla cerimonia hanno partecipato anche le scrittrici vincitrici dei premi collaterali: Romana Petri che ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria intitolato ad Anna Maria Ortese per il romanzo "Figlio del lupo" (Mondadori) e Irene Salvatori, alla quale è stato assegnato il Premio Opera Prima per il romanzo "Non è vero che non siamo stati felici" (Bollati Boringhieri).

Il sindaco Carlo Bagnasco si è rallegrato "per questa edizione del Premio, alla quale hanno partecipato ottantuno scrittrici, andata in porto nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia". In chiusura, il presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico, ha annunciato che presto sarà bandita la prossima edizione del Premio, la 37esima, augurandosi che "possa svolgersi in condizioni di normalità, per concludersi nel mese di settembre con il ritorno a Villa Tigullio".