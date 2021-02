11 febbraio 2021 a

Torino, 11 feb. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Juventus Arthur si è sottoposto ad esami strumentali, in seguito al dolore alla gamba destra, che hanno evidenziato la presenza di una "calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea". Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell'attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia.