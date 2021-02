Coronavirus: Elton John e Michael Caine testimonial spot vaccino Regno Unito**

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Un finto provino per diventare protagonista dello spot per la campagna vaccinale del Nationale Health Service britannico. E' quello di cui è protagonista Elton John, che -in quello che è realmente lo spot ufficiale- interpreta un attore che prova a convincere i cittadini della sicurezza ed efficacia del vaccino. "E' molto importante sapere che tutti i vaccini hanno superato i necessari standard di sicurezza e qualità", dice la pop star, che non convincendo appieno gli autori dello spot, finge poi di ricevere il vaccino. "Visto? Sono ancora in piedi", dice Elton, 'autocitando' iun suo brano di successo del 1983, 'I'm Still Standing'.

A seguire, nello spot compare Michael Caine, il quale invece supera subito, e brillantemente, la prova attoriale come interprete dello spot. Anche il grande attore britannico finge di ricevere il siero. "Non fa male! Non in molti lo sanno", dice Caine nella gag.