Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Ho avuto il piacere di incontrare oggi a Montecitorio Carla Garlatti, la nuova Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'impegno per i più piccoli è e deve essere centrale per tutte le istituzioni". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico, postando la foto dell'incontro.