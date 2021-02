11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Verso un Consiglio dei ministri nella giornata di domani in vista della scadenza -il 15 febbraio- delle misure Covid. Potrebbe arrivare in Cdm un decreto per prorogare il blocco degli spostamenti tra le regioni: si parla del 22 febbraio o del 5 marzo, come date possibili. La proroga del blocco è stata auspicata oggi anche dalle Regioni. Al momento la riunione non è stata ancora fissata.