Sanità: era stato accusato di avere asportato organi sani per lucro, assolto dopo dieci anni (2)

(Adnkronos) - "Il professor Civello ha dovuto subire la misura cautelare degli arresti domiciliari e la gogna mediatica per il clamore all'indomani delle indagini", dicono ancora i suoi legali. "La Corte d'appello di Catania, dopo oltre 10 anni, demolisce anche ciò che era residuato di quelle accuse, assolvendo con ampia formula il professor Civello".

I difensori "esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto, che restituisce dignità al loro assistito, del quale viene riconosciuto il grande attaccamento alla professione". Anche se rimane "il rammarico per le sofferenze patite, personalmente e per quelle subite dai familiari, per il tempo trascorso per l'accertamento dei fatti, per i pregiudizi alla vita quotidiana e professionale causati da accuse di tale gravità, poi rivelatesi infondate".