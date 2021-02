11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Noi abbiamo trovato "una sintonia profonda con l'impostazione del professor Draghi. Semmai sarà difficile per altri collocare la loro storia, la loro visione e le loro proposte in questa nuova possibile esperienza " di governo. "Ho letto in questi giorno: Pd in imbarazzo. Per noi non c'è, altro che imbarazzo". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in Direzione.