Milano, 11 feb. (Adnkronos) - "Non abbiamo avuto alcun contatto con Del Vecchio, poi se altri del patto lo hanno avuto non so rispondere". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, rispondendo a chi gli chiedeva se lui o altri del patto di consultazione abbiano avuto contatti con il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio per unirsi al patto.