11 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Beppe Grillo, è lui che mi ha insegnato anche a prendere scelte controcorrente e oggi non posso far altro. Non ce la faccio ad accettare un M5S che governa con questi partiti". Così Alessandro Di Battista in diretta Facebook, commentando l'esito del voto su Rousseau.