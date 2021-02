11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Quando il Paese chiama il M5S risponde e, invece di stare in panchina a veder spendere da altri le risorse del Recovery Fund per le quali abbiamo lottato in Europa, ha scelto responsabilmente di giocare la partita più importante dal Dopoguerra a oggi. Siamo cresciuti, ora avanti". Così su Twitter il presidente della Commissione per le Politiche Ue Sergio Battelli.