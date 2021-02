11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Di fronte a una situazione senza precedenti, serve un Pd unito. Saremo con Draghi con le nostre idee e la nostra forza. Per il bene del Paese, per vincere la pandemia, per rilanciare occupazione e economia". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, al termine della direzione del partito.