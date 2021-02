Governo: Verducci (Pd), 'finita emergenza Covid serve congresso vero'**

11 febbraio 2021 a

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Condividiamo gestione fase della crisi come condotta da Zingaretti e votiamo convintamente il dispositivo. Va raccolto con forza l'appello del Presidente Mattarella nell'interesse del Paese, il Pd contribuisca con la forza delle sue idee al Governo del Presidente Draghi in particolare per dare risposta a crisi sociale, economica ed educativa e porre basi per nuovo modello di sviluppo". Lo ha detto Francesco Verducci, a nome dell'area Orfini, alla Direzione Pd.

"Però sull'analisi di questo anno e mezzo trascorso e sul futuro invece c'è un dissenso forte, che abbiamo sempre esplicitato, sul tema della subalternità del Pd sull'altare dello schema dell'alleanza strategica con i 5s che ha impedito un più forte profilo di autonomia e radicamento del Pd. Ma questo non è il tema di oggi. Su strategia, linea politica e alleanze dovrà decidere un congresso vero, che come detto più volte da Zingaretti dovrà esserci appena finita l'emergenza, visto che il precedente fu in un altra era geologica quando eravamo all'opposizione di Lega e M5S".

"È impensabile tenere un congresso adesso, e non lo abbiamo mai chiesto. Pensiamo debba esserci appena finita emergenza covid per dispiegare con forza la proposta del Pd nella fase nuova. Adesso il tema è far nascere e bene il Governo Draghi.'