Cina: Bbc, 'delusi da decisioni autorità cinesi, noi esempio imparzialità'**

Londra, 11 feb. (Adnkronos) - "Siamo delusi dal fatto che le autorità cinesi abbiano deciso di intraprendere questa azione". Così, con una dichiarazione pubblicata su Twitter, la Bbc replica alla decisione di Pechino di oscurare il canale World News dell'emittente britannica non permettendogli più trasmette in Cina. "La Bbc è l'emittente internazionale di informazione più affidabile al mondo e riporta in modo equilibrato notizie da tutto il mondo, in modo imparziale, senza timori o favoritismi", continua la dichiarazione della Bbc.

L'autorità regolatrice delle trasmissioni radiotelevisive cinese ha giustificato la sua decisione accusando la Bbc di avere trasmesso dei servizi sulla Cina che violano i principi di verità e imparzialità del giornalismo.