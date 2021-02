Como: Gdf sequestra oltre 20mila articoli di carnevale non sicuri

12 febbraio 2021 a

Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Sono oltre 20mila gli articoli di carnevale e i giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di finanza di Como. In un negozio di di Montano Lucino, nel Comasco, i militari hanno trovato e sequestrato articoli di carnevale destinati anche ai minori, come maschere, parrucche e costumi, privi del marchio Ce, ma anche prodotti a uso domestico, tra cui profumatori d'ambiente e candele, senza le dovute indicazioni di provenienza, delle istruzioni per l'uso e per la sicurezza. Il titolare dell'impresa è stato segnalato alla Camera di commercio di Como e Lecco per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.