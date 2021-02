M5s: Crippa, 'Di Battista semplice attivista, ma chi non rispetta voto sbaglia'

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Se c'è chi chiede con forza il voto degli iscritti, il voto viene fatto e poi non si prende atto del voto per uscire credo questo possa essere un biglietto da visita non troppo gratificante. In ogni votazione democratica si devono accettare le conseguenze". Lo ha detto il capogruppo del M5s alla Camera Davide Crippa a Radio24 parlando delle scelte di Alessandro Di Battista dopo il voto Rousseau.

"Ognuno deve fare le sue scelte, Di Battista è uno dei tanti attivisti che ha votato in rete, non ricoprendo ruoli, la sua è una scelta che può fare liberamente -ha spiegato Crippa-. Bisogna capire quanti colleghi siano non contenti del risultato del voto, a me sembra un numero strettamente esiguo alla Camera".