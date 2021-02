12 febbraio 2021 a

Firenze, 12 feb. - (Adnkronos) - "In Toscana non ci vaccineremo nei tendoni, ma abbiamo puntato sul riutilizzo di strutture già esistenti, più stabili e meno costose per tutta la comunità. Anche al Centro regionale Pegaso sono partite le vaccinazioni". Lo sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook.