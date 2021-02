Scrittori: 5 anni da morte Umberto Eco, libro inedito esce a vigilia anniversario/ Adnkronos (2)

12 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Il volume si pone così come la massima espressione di riconoscimento del contributo filosofico di un autore che non lascia un segno nel mondo solo come narratore, ma anche come pensatore, accanto a Bertrand Russell, Albert Einstein, Karl Popper, Jean- Paul Sartre... (per nominare solo alcuni dei filosofi che trovano spazio nella collana).

I saggi critici del volume coprono l'intera gamma degli interessi teorici di Eco, dal Medioevo all'estetica, dalla semiotica alla teoria della traduzione e della letteratura, offrendo così una panoramica inedita e completa sul suo universo teorico. Ma soprattutto il libro si apre con una lunga autobiografia intellettuale, in cui Eco per la prima volta si racconta, ricordando i suoi maestri, chiarendo i suoi capisaldi, tracciando il percorso di una vita che lo ha portato, dalle prime avventure scolastiche, al successo planetario, alle soglie della morte.

Fondatore della semiotica moderna, Eco è noto in tutto il mondo per i suoi lavori sulla filosofia del linguaggio e l'estetica. Con la sua narrativa, è diventato poi figura di riferimento della letteratura postmoderna. I suoi scritti coprono ambiti fondamentali e disparati come la pubblicità, la televisione, le arti visive e i fumetti, come pure questioni filosofiche riguardanti la verità, la realtà, la cognizione, i linguaggi e la letteratura.