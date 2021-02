Governo: Faraone, 'per due anni mettiamo da parte i paletti e diamo una mano a Draghi'

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Sottolineare ironizzando le svolte di questo o quel partito non credo sia uno sport utile al Paese in questa fase e poi chi non ha peccato scagli la prima pietra". Lo ha detto Davide Faraone a Coffee break su La7.

"Nessuno metta paletti, veti o pretenda posti in questo governo, dobbiamo tirare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria, economica ed educativa: è la sola cosa che conta. Dovremo governare insieme due anni, non due secoli, lo sforzo di mettere da parte le questioni divisive per dare una mano a Draghi non mi pare non possa essere fatto”, ha aggiunto il presidente dei senatori di Italia viva.