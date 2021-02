Governo: Muroni (Leu), 'potrebbe essere il primo della storia con vera impronta verde'

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb (Adnkronos) - "L'ambiente è diventato il tema dirimente per il nascente Governo Draghi. Per il promesso ministero della transizione ecologica mi aspetto un nome di alto profilo, capace di guidare la trasformazione necessaria alla nostra economia per la rivoluzione verde". Lo dice Rossella Muroni, di Leu.

"Abbiamo, infatti, l'occasione di avere un 'bazooka verde'", sottolinea la deputata di Leu aggiungendo: "Quello che si profila, quindi, potrebbe davvero essere il primo governo con un'impronta ‘verde', con al centro i temi dell'ambiente, della nostra storia".