Roma, 12 feb (Adnkronos) - "Sono molto contento per il Paese. Io non ho asfaltato nessuno. Penso di avere fatto una cosa giusta nel momento in cui ho risposto, come altri, all'appello di Mattarella". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7.