Arezzo: morte Martina, Cassazione ‘sentenza Appello ha ignorato intercettazioni fondamentali'

12 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “La più evidente carenza di analisi, con conseguente evidente insufficienza motivazionale e mancanza di motivazione rafforzata, va rilevata in riferimento ai contenuti della audio-video intercettazione effettuata il 7 febbraio 2012, la cui analisi è addirittura ritenuta superflua dal Collegio d'appello”. E' quanto scrivono i giudici della III sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 21 gennaio hanno annullato l'assoluzione per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi imputati nel processo sul caso di Martina Rossi, la ventenne ligure morta precipitando dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011.

“E' stata omessa ogni valutazione delle circostanze fondamentali già poste a base della decisione del giudice di prime cure - sottolineano i supremi giudici - da un lato, dell'esultanza dei due imputati nell'avere avuto contezza – per l'abilità di Albertoni che aveva approfittato di un breve allontanamento dalla stanza della ispettrice che conduceva l'esame per sbirciare sui fogli della cartellina – che sul cadavere della vittima non erano state rinvenute evidenze di aggressione di tipo sessuale, ipotesi ricostruttiva neppure sfiorata in quel momento dalle indagini, e dall'altro della successiva soddisfazione commentata con un ‘fottati', significativo della sensazione di averla fatta franca, oltre alla confessione di essere stati ‘salati' la sera degli eventi, ossia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti”.