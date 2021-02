Cortina 2021: domani discesa femminile, azzurra Marsaglia prima a partire

12 febbraio 2021 a

Cortina, 12 feb. - (Adnkronos) - Domani alle 11 l'Olympia delle Tofane ospiterà la discesa femminile, la terza gara del programma iridato di Cortina 2021. Sono 31 le atlete che si presenteranno al cancelletto di partenza per affrontare le 42 porte che si snodano sul celebre pendio della Regina delle Dolomiti.

Sarà l'Italia ad aprire la gara con la romana, piemontese d'adozione, Francesca Marsaglia. La slovena Ilka Stuhec, oro ad Åre due anni fa, avrà il pettorale 17, mentre l'elvetica Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, grandi protagoniste nel superG di apertura, indosseranno il numero 7 e il 13. Non sarà al via l'americana Mikaela Shiffrin, bronzo nel superG di apertura.

Alle 13 gli uomini torneranno in pista per la seconda e ultima prova cronometrata in vista della discesa di domenica, gara che chiuderà la prima settimana dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina d'Ampezzo.