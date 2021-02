Coronavirus: Ny Times, Fda pronta a ok per aumento dosi in fiale Moderna

12 febbraio 2021 a

Washington, 12 feb. (Adnkronos) - La Food and drug administration (Fda) è pronta ad autorizzare Moderna ad aumentare del 40% le dosi di vaccino anti covid in ciascuna fiala. Lo riferiscono fonti citate dal 'New York Times', secondo le quali all'azienda è stato detto che può cominciare a mettere 14 dosi invece delle attuali 10. Moderna dovrà però presentare i dati per confermare che il cambiamento non ridurrà l'efficacia del suo vaccino.