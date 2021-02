Governo: Breton, 'congratulazioni a Draghi, sua esperienza sarà molto preziosa'**

12 febbraio 2021 a

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Congratulazioni al mio amico Mario Draghi per essere diventato il prossimo presidente del Consiglio italiano. Ha giocato un ruolo fondamentale durante la crisi dell'euro. La sua esperienza sarà molto preziosa nella fase di ripresa che ci aspetta. Non vedo l'ora di lavorare insieme. Ti auguro buona fortuna!". Ad affermarlo in un tweet è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton.