Coronavirus: Toti, 'Draghi proroghi di un giorno zona arancione Regioni'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Suggerimento al neonato Governo Draghi che giurerà oggi. Faccia subito un Consiglio dei Ministri e proroghi di un giorno, anche un giorno solo, l'entrata in zona arancione delle Regioni che cambiano colore". Lo scrive Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

"Appena 24 ore, ma fondamentali: così domani, giorno di San Valentino, i ristoranti che avevano migliaia di prenotazioni potranno lavorare. Un piccolo segnale necessario per far capire a chi sta pagando da mesi il prezzo di questa pandemia che qualcosa è cambiato -aggiunge il governatore della Liguria-. Altrimenti...Governo che va e usanza che resta! Non sarà il modo migliore di iniziare una nuova storia".

"Se questo è il Governo della salvezza lo dimostri subito, salvando una giornata di lavoro per tante persone. Altrimenti sarà dura sostenere che qualcosa è cambiato da quelle parti...”, conclude Toti.