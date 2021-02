Governo: Maraio (Psi), 'politico e europeista, bene Giustizia e Salute'

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Nasce un governo politico, con un forte stampo europeista, autorevole e di alto profilo, con una impronta tecnica che, insieme alle competenze messe in campo, aiuterà a far uscire l'Italia dal disastro economico e sociale”. Lo ha dichiarato il segretario del Psi, Enzo Maraio.

Per il segretario del Psi, “basta guardare il curriculum della Ministra Cartabia per capire la rivoluzione che nel comparto Giustizia del Paese si appresta ad arrivare. I socialisti, che hanno chiesto al presidente Draghi un segnale concreto di cambiamento, daranno un contributo”- ha aggiunto.

“Il cambio di passo nel dicastero dell'Istruzione è un altro segnale importante come lo è la riconferma del Ministro Speranza alla Salute”- ha aggiunto. “Buon lavoro al ministro del Sud e grazie alle ministre e ai ministri del passato governo, che hanno dato lavorato, in questi mesi difficili, per risollevare le sorti del paese. Buon lavoro al Presidente Draghi”.