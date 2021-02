13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il rispetto della parità di genere è un valore fondativo del Pd, non a caso scritto a chiare lettere nel suo statuto. Che venga negato in modo così brutale non è un problema delle donne del Pd. È un problema del Pd. E anche piuttosto grande". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini.