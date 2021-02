13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Presidente della Repubblica, del Consiglio e ministri tutti con mascherina durante il giuramento per garantire il rispetto delle norme anti-pandemia. La distanza non consente infatti di togliere il dispositivo di sicurezza, come ad esempio quando il Capo dello Stato e il premier hanno rilasciato le loro dichiarazioni alla stampa.