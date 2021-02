Governo: Quartapelle, 'Berlusconi più bravo di Zingaretti, delusa dal Pd'**

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo”. Lo ha detto Lia Quartapelle, del Partito democratico, in un'intervista a Radio Popolare.

Berlusconi è stato più bravo di Zingaretti da questo punto di vista? "Sì. E rilevo anche che Draghi ha scelto le ministre tecniche per ruoli importanti, ministeri con portafoglio. Si potevano prendere spunti sia dalla parte tecnica che quella politica e purtroppo il Pd non lo ha fatto", replica la Quartapelle.

Per la deputata del Pd, "da noi più che le regole dello statuto, più che i valori prevale una logica di correnti: questo è molto deludente. Si è più pensato agli equilibri interni che alle competenze e alla rappresentanza. Per me questo è un punto brutto e deludente per il mio partito. Se pesa solo la politica e il potere dovremo farci sentire in quei luoghi. Oggi non posso che essere delusa dal mio partito, più che dalla composizione complessiva del governo".