Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Foto nel Salone dei Corazzieri con i ministri disposti su tre file per garantire il distanziamento, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Mario Draghi, naturalmente in prima fila. E' stato l'unico momento della cerimonia in cui è stato possibile togliere la mascherina, poi nuovamente indossata dopo lo scatto di rito.