Governo: Brescia (M5S), 'appoggio condizionato, squadra non convince'**

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Sarà un appoggio condizionato! La squadra non convince semplicemente perché non è una squadra. Sono quote di rappresentanza di ogni partito che ha manifestato la volontà di sostenere Draghi". Lo scrive su Facebook Giuseppe Brescia, deputato M5S e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, confermando il disagio esistente nella base parlamentare grillina.

"L'appoggio sarà condizionato come condizionata è stata la scelta di proseguire nel solco della maggioranza e non relegarsi all'Aventino. La crisi sanitaria, sociale ed economica impone un governo che dia risposte immediate e adeguate a cittadini e imprese. Preciso dovere del Movimento sarà vigilare affinché ogni centesimo sia investito nell'interesse comune. Cosi' come sarà fondamentale difendere le importanti conquiste raggiunte in questi anni. Per quanto facciano impressione alcuni nomi, per quanto sia difficile digerire tutto quanto è successo per opera di veri e propri opportunisti-traditori-irresponsabili, noi non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità. Sarebbe più facile, sarebbe più comodo ma non sarebbe giusto nei confronti del Paese", conclude.