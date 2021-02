Giustizia: Flick, 'a guida Dicastero persona molto valida, ascoltiamo programma Governo'**

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Alla guida del Dicastero di via Arenula, "è stata nominata una ministra della Giustizia molto valida, una persona estremamente capace e competente, ampiamente attrezzata per svolgere quel compito. Le auguro buon lavoro". Lo dice all'Adnkronos Giovanni Maria Flick, Ministro di grazia e giustizia del governo Prodi I e presidente della Corte costituzionale dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio 2009, che aggiunge: "Ogni considerazione sul contenuto e sugli obiettivi della politica della giustizia di fronte alla molteplicità dei suoi profili in discussione va presa in considerazione solo dopo aver ascoltato le proposte e le prospettive del programma di governo su questo tema".