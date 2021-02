Varese: nasconde in casa oltre 800 grammi di marijuana, arrestato

13 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato in provincia di Varese un uomo di 31 anni, trovato in possesso di oltre 800 grammi di marijuana. I militari hanno controllato l'abitazione dell'uomo, situata nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, perché sospettato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il 31enne aveva trasformato il proprio cortile in una piazza per la vendita della droga, raggiungibile dagli acquirenti a bordo della propria auto.

Con l'aiuto di un cane antidroga i carabinieri hanno trovato tre grammi di cocaina suddivisi in dosi, 800 grammi di marijuana e nove grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e banconote di diverso taglio, per una somma complessiva di circa 8mila euro e 500 franchi svizzeri. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Varese.