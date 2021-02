Governo: Cdm avvia iter ministero transizione ecologica, al via entro 10 giorni

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri che si è riunito per la prima volta oggi, alle 14, ha avviato l'iter per l'istituzione del ministero della Transizione ecologica, il dicastero green che sarà guidato dal fisico Roberto Cingolani. Si punta, viene spiegato da autorevoli fonti di governo, ad approvare la sua istituzione e a dare il via libera al ministero 'verde' entro 10 giorni.