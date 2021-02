Governo: padre Spadaro, ‘non è ammucchiata, in campo figure non estreme ma di dialogo' (3)

13 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Resta il fatto che nel governo ci sono poche donne: “Si, però bisogna anche valutare il peso dei ministeri e le donne - il punto di vista di Spadaro - sono in una posizione di leadership molto significativa. È chiaro poi che un governo di questo tipo non può accontentare tutte le istanze possibili però certamente bisogna guardare al peso e alla qualità”.

Una decisione che segna una continuità col governo Conte 2 è la scelta di lasciare il ministro Speranza alla Salute. “Questo - osserva Spadaro - è indicativo perché ci fa capire che è importante avere una continuità e quindi avere competenze che si sono sviluppate in questo periodo che sono assolutamente da mantenere e probabilmente, nella conferma, ci sarà anche un giudizio sull'operato del ministro. Poi vediamo che succederà con i sottosegretari”.

Padre Antonio Spadaro parla anche del passaggio di consegne elogiando lo stile, non così scontato di questi tempi, di Giuseppe Conte. In proposito osserva: “Conte è stata una figura importante anche per come ha gestito questa fase delicata anche per lui personalmente. E' una figura che potrà continuare a dare all'Italia il suo contributo nelle forme che vorrà e che saranno opportune. Il passaggio elegante di consegne è segno dell'importanza che di da' alle istituzioni e in questo senso questo gli fa onore. Conte è stato in grado di comprendere la situazione del momento e di definire il proprio ruolo”. (di Elena Davolio)