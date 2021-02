Governo: Serracchiani, 'Pd è un partito per donne? Dovrà esserlo, basta scuse'**

13 febbraio 2021 a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Non ci sono più scuse. Al Governo Draghi e in particolare al premier è affidato il compito di risollevare il Paese da una crisi unica nella storia. Non deve piacere, deve lavorare, bene e presto. Ma non ci sono più scuse nemmeno per le donne dem, che hanno da imparare una dura lezione: nessuno spazio ci sarà dato per gentile concessione". Lo scrive Debora Serracchiani del Pd su Fb.

"Quando si tratta di ruoli di potere vero, non funzionano le quote di genere come riserva indiana oppure gli articoli dello statuto come specchietto per la democraticità interna. Le donne si sono forse illuse che funzionasse essere 'in quota' a capicorrente o inserite per prossimità anziché per competenza o consenso. Invece parlano i fatti. Per la prima volta nella storia del Pd e dei partiti che lo hanno preceduto, nella delegazione al Governo non c'è una rappresentanza femminile".

"Non ci sono donne dem tra i ministri di Draghi non solo perché la logica della stabilità interna ha vinto su quella di genere, ma soprattutto perché non abbiamo ancora preso sul serio la sfida per la leadership. E questa invece dev'essere una questione che le donne devono finalmente mettere sul tappeto senza nessuna timidezza".