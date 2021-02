Governo: Mazzeo, 'Dispiace che non ci sia nessun toscano tra i ministri'

13 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 13 feb. - (Adnkronos) - "Il governo Draghi ha giurato. C'è tanto lavoro da fare, dalla gestione della pandemia alla ripresa economica, dalla piena ripartenza della scuola alla digitalizzazione del paese. Dispiace che non ci sia nessuna toscana o nessun toscano di tutte le forze politiche al Governo, ma ora non è certo tempo di fare polemiche perché quello che serve è andare avanti uniti e remare tutti dalla stessa parte". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"Toccherà a noi convincere Draghi e i suoi ministri della bontà dei nostri progetti e servirà la collaborazione di tutti, a partire dai parlamentari toscani di ogni forza politica, per far arrivare velocemente sul tavolo dell'esecutivo dossier ben fatti e subito realizzabili - aggiunge Mazzeo - In bocca al lupo a tutti noi e mettiamoci al lavoro per il bene dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese".

In un altro post, Mazzeo ricorda che con 2il passaggio della campanella si è ufficialmente chiusa l'esperienza del governo Conte bis. Riflettevo che tra alti e bassi, errori e scelte giuste, questo suo governo resterà comunque nella storia del nostro Paese per aver dovuto affrontare la più grossa crisi sanitaria e sociale dal dopoguerra a oggi. Al netto del giudizio sulla persona e sul politico che ognuno può avere, sarà difficile non associare il nome di Conte alla lotta al Covid e al momento drammatico che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo".