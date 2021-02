Governo: nota Cdm, Garofoli nominato sottosegretario, ha giurato/Rpt

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il premier Mari Draghi "ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del consigliere Roberto Garofoli, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio ha condiviso la proposta e il Sottosegretario Garofoli ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni". E' quanto riporta la nota della Presidenza del Consiglio diramata dopo il Cdm.

"Il presidente Draghi ha, altresì, conferito ai ministri senza portafoglio i seguenti incarichi specifici: per i rapporti con il Parlamento, all'on. dott. Federico D'Incà; per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, al dott. Vittorio Colao; per la pubblica amministrazione, all'on. prof. Renato Brunetta; per gli affari regionali e le autonomie, all'on. avv. Mariastella Gelmini; per il Sud e la coesione territoriale, all'on. Mara Carfagna; per le politiche giovanili, all'on. dott.ssa Fabiana Dadone; per le pari opportunità e la famiglia, alla prof.ssa Elena Bonetti; per le disabilità, alla sen. avv. Erika Stefani; per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, all'on. dott. Massimo Garavaglia".