Governo: presidente Pd Cuppi, 'misura colma, donne sempre 'vice' è inaccettabile'/Adnkronos

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Stavolta la misura è colma". Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente dell'assemblea dem, non usa mezzi termini con l'Adnkronos. Su 3 ministri Pd con Mario Draghi neanche una donna. E nel Pd sta scoppiando una mezza rivolta. "E per fortuna... C'è molta delusione e molta arrabbiatura, mettiamola così. Mi sembra una buona reazione ma che deve diventare un'azione chiara". E lo sarà presto. Già per lunedì è stata fissata una riunione della conferenza nazionale donne dem. "Nelle prossime ore ci incontreremo per decidere come agire. Non lasceremo passare quanto accaduto".

La sua collega Serracchiani, si chiede se il Pd sia un partito per donne. Lo è? "Noi abbiamo lavorato tanto, almeno da quando sono presidente, perchè il Pd lo fosse o lo diventasse. Battaglie e iniziative sempre sostenute da Zingaretti. Anche nella scelta della presidenza dem: con me ci sono due vicepresidenti donne. Ma evidentemente non è stato abbastanza...". Non abbastanza quando si è trattato di posti di potere vero? "Io ero nella delegazione che è andata da Draghi e io ho chiesto al presidente Draghi, espressamente, un protagonismo femminile e mi sembrava fosse d'accordo, che ci fosse la volontà, e invece ci ritroviamo con un governo con poche donne, solo tre ministre con portafoglio. E poi per la sinistra sono stati scelti tutti uomini".

Tutte scelte esclusive di Draghi? "La squadra ovviamente è stata scelta dal premier. Però noi ci dobbiamo guardare dentro come Pd. Se Draghi ha scelto tre uomini vuol dire che nel nostro partito il potere è degli uomini, nonostante le tante iniziative messe in campo".