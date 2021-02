Coronavirus: Vaccini over 80, a Messina si può scegliere l'ospedale più vicino

13 febbraio 2021 a

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Alcuni chiarimenti in merito alle vaccinazioni over 80 per la provincia di Messina" arrivano dall'Ufficio emergenza covid, diretto dalla commissaria ad acta Maria Grazia Furnari, "in questi giorni particolarmente impegnata insieme con il direttore sanitario dell'ASP Messina Bernardo Alagna, al fine di soddisfare tutte le richieste giunte dalla cittadinanza e soprattutto dalle persone anziane, pronte a ricevere la prima dose del vaccino Pfizer e Moderna". “Stiamo facendo il possibile, e a volte l'impossibile, per essere a pieno regime col piano vaccinale a partire dal 20 febbraio - spiega la commissaria - e cercare di anticipare e risolvere in tempi rapidissimi eventuali criticità che possono emergere, dato l'enorme numero di persone prenotate, 16.561, divise tra 4 ospedali in città e 7 in provincia. In tal senso ringrazio ogni segnalazione ricevuta perché ci aiuta a fare di più e meglio”.

"Primo presunto problema sollevato da alcuni utenti quello relativo alla scelta del nosocomio più vicino dove poter accompagnare il proprio parente over 80: il software nazionale con copertura divisa per regione, gestito da Poste Italiane, infatti in modo automatico rispetta alcuni “slot” di prenotazione (per la provincia di Messina in questa prima fase sono 21.357 i vaccini disponibili), in base alla distribuzione delle dosi per una specifica sede scelta - si legge in una nota - nel momento in cui la persona effettua la prenotazione in un ospedale ma lo slot risulta saturo, l'utente viene slittato nella sede più vicina per non perdere la possibilità di ricevere comunque il vaccino (ad esempio, è capitato ad alcuni anziani che avevano scelto Messina, vedersi trasferiti a Milazzo o Barcellona). La soluzione: con l'arrivo imminente delle nuove forniture da parte di Pfizer e Moderna in Sicilia, gli slot saranno notevolmente aumentati, dunque basterà attendere ancora qualche giorno (verosimilmente inizio marzo), riconnettersi alla piattaforma online o richiamare il numero verde con il proprio codice di prenotazione, fornito durante il primo contatto, e modificare la prenotazione, annullando la precedente e scegliendo nella nuova prenotazione (importante specificare il CAP di interesse), l'ospedale più vicino o più comodo per le proprie esigenze. In questo caso, naturalmente, sarà fornita una nuova data per ricevere il vaccino".